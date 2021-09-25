Фантастична гармата: Малиновський забив гол-шедевр у ворота чемпіона Італії (відео)

Це перший м'яч українця в нинішньому сезоні.

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський відзначився шедевральним голом у поєдинку 6-го туру італійської Серії А з "Інтером".

На 30-й хвилині зустрічі Руслан потужно пробив лівою з-за меж штрафного майданчика та поцілив у дальній кут воріт кіпера "нерадзуррі" Саміра Хандановича.

Цей гол дозволив "бергамаскам" зрівняти рахунок, на 5-й хвилині міланський клуб вивів уперед Лаутаро Мартінес. Ще до перерви команда Малиновського вже була попереду - відзначився Рафаель Толой. Зараз у поєдинку триває другий тайм.

Для Руслана це перший гол в нинішньому сезоні. У попередньому матчі українець зробив гольовий асист.

У разі перемоги "Аталанта" порівняється з сьогоднішнім суперником і підніметься в топ-4 турнірної таблиці Серії А.

"Інтер", який є чинним чемпіоном Італії, посідає третю сходинку з 13 балами.

Нагадаємо, виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков не викликав Малиновського на жовтневі матчі відбору ЧС-2022 після конфлікту з футболістом. У соцмережах фанати жорстко рознесли суворе рішення керманича "синьо-жовтих".

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