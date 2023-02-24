Фантастична перемога: "Шахтар" у серії пенальті вирвав у "Ренна" путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)

Донецький "Шахтар" програв французькому "Ренну" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, але вийшов до 1/8 фіналу за підсумками серії пенальті.

У середині першого тайму "гірники" забили гол, але рефері скасував його після перегляду відеоповтору. На 22-й хвилині після подачі з кутового Артем Бондаренко виконав скидання до воротарського майданчика, де Лассіна Траоре проштовхнув м'яч у ворота. Однак, як виявилося, Бондаренко під час передачі зіграв рукою.

На старті другої половини зустрічі "Ренн" вийшов уперед. На 52-й хвилині Карл Токо Екамбі зблизька вколотив м'яч під поперечину після передачі від Аміна Гуїрі.

Таким чином, основний час поєдинку завершився мінімальною перемогою "Ренна". Оскільки в першому матчі між командами донеччани здобули перемогу з рахунком 2:1, то протистояння перейшло до екстратаймів.

У другому екстратаймі французький колектив знову забив. На 106-й хвилині Ібрагім Салах, який вийшов на заміну, відправив м'яч у порожні ворота після передачі Жеремі Доку, який втік від Миколи Матвієнка.

Однак на 119-й хвилині півзахисник "Ренна" Жануель Белосян зрізав м'яч у власні ворота після навісу Невена Джурасека з лівого флангу. Рахунок за сумою двох зустрічей став 3:3 .

Тож доля двоматчевого протистояння вирішилася в серії пенальті, де міцнішими виявилися нерви у "гірників" – 4:5. Головним її героєм став воротар донеччан Анатолій Трубін, який виконав три сейви після ударів гравців "Ренна".

Переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи .

. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 24 лютого, а поєдинки цієї стадії – 9-го і 16 березня.

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