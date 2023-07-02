Фантастична перемога: Україна обіграла Францію та вийшла до півфіналу молодіжного Євро-2023 (відео)

Команда Руслана Ротаня також здобула путівку на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Молодіжна збірна України (U-21) перемогла команду Франції в рамках 1/4 фіналу фінального турніру Євро-2023. Поєдинок в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені" завершився з рахунком 1:3 .

У цій зустрічі українці пропустили першими. На 19-й хвилині нападник "Ліона" Раян Шеркі з меж штрафного майданчика розстріляв ворота Анатолія Трубіна після передачі з правого флангу, яку віддав його одноклубник Бредлі Баркола.

"Синьо-жовті" відігралися на 32-й хвилині. Пенальті для збірної України заробив Михайло Мудрик, для якого цей матч став дебютним на турнірі. А Георгій Судаков ударом з 11-метрової позначки впевнено розвів м'яч і воротаря по кутах.

Наприкінці першого тайму підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед. Мудрик розкішним пасом з глибини поля знайшов Судакова, а той обійшов голкіпера французів і закотив м'яч у сітку. Таким чином, Судаков оформив дубль.

Після перерви французи більше атакували, але українці не лише зуміли не пропустити, а й забили третій м'яч. На 86-й хвилині Артем Бондаренко отримав передачу Олександра Назаренка і з гострого кута перекинув м'яч над воротарем.

Огляд матчу

У півфіналі збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку обіграла Швейцарію (2:1) за підсумками екстратаймів.

Наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Завдяки виходу до півфіналу Євро-2023 збірна України також завоювала путівку на Олімпійські ігри 2024 року. Наша футбольна команда вперше в історії пробилася на Олімпіаду.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії.

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