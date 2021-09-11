Фантастичне повернення: дубль Роналду допоміг "Манчестер Юнайтед" розгромно перемогти та очолити АПЛ

36-річний португалець двічі вразив ворота "Ньюкасла" у своїй дебютній грі.

"Манчестер Юнайтед" в матчі 3-го туру АПЛ впевнено розібрався з "Ньюкаслом". Поєдинок на "Олд Траффорд" закінчився перемогою господарів 4:1.

Дублем ж відзначився зірковий новачок МЮ Кріштіану Роналду. У компенсований до першого тайму час Кріштіану з близької відстані добив м'яч у порожні ворота після того, як воротар Фредді Вудмен відбив перед собою удар Мейсона Грінвуда.

На 56-й хвилині Хав'єр Манкільо зрівняв рахунок, але на 62-й хвилині Роналду оформив дубль, пробивши між ніг воротарю після передачі з глибини від Люка Шоу.

До кінця зустрічі "червоні дияволи" зуміли відзначитися ще двічі. На 80-й хвилині точний удар вийшов у Бруну Фернандеша, а в компенсований до другого тайму час своє ім'я до протоколу записав Джейсі Лінгард. Обидва рази їм асистував Поль Погба.

Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" від 2003 до 2009 року. У складі "манкуніанців" Кріштіану провів 293-й матч і забив 119-й та 120-й свої голи.

За трансфер Роналду МЮ заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро. Також передбачено бонуси у розмірі до 8 мільйонів євро залежно від виступів португальця. Кріштіану підписав контракт за схемою 2+1 .

. Після чотирьох турів "червоні дияволи" з 10 очками посідають перше місце в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше ТСН Проспорт писав, що колишній шефкухар Роналду розповів про чемпіонське харчування Кріштіану.

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