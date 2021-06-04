"Фантастичне позорисько": Росію "бомбануло" від вильоту хокейної збірної від канадців на Чемпіонаті світу

Реакція із РФ на несподівану поразку.

Збірна Росії сенсаційно програла національній команді Канади у чвертьфіналі Чемпіонату світу з хокею, який відбувається в Ризі (Латвія), і покинула турнір.

До матчу хокеїсти із РФ, які виступали на турнірі під назвою Команда ОКР через допінгове минуле, підійшли беззаперечними фаворитами - вони вийшли зі своєї групи з першого місця, а в її складі було одразу 10 гравців із НХЛ, які знаходяться на провідних ролях у своїх клубах.

Канада ж на груповому етапі програла латвійцям (0:2) і німцям (1:3) і ледве пробилася до плейоф з четвертої позиції у своїй групі. У складі команди зібрані маловідомі гравці, з них було два студенти і один юніор, що додавало впевненості росіянам у підсумковій перемозі. До поєдинку у РФ багато говорили про те, що вже таких канадців вони зможуть обіграти.

Зокрема, легенда російського хокею В'ячеслав Фетисов заявив: "Канадці? Тут взагалі всіх можна проходити. Тут навіть говорити не варто. Чого ви так хвилюєтеся? А що канадці? Там хоч один відомий хокеїст є? Не варто навіть переживати.

З доброю часткою впевненості можна сказати, що все буде нормально. Якщо ми цих канадців не обіграє, навіщо ми туди поїхали взагалі? Російська збірна здатна дійти не просто до фіналу, а до Марса, Юпітера і Сонця".

Після матчу Фетисов коментарі поки не давав, але воно і не дивно. Канадці на рівних відіграли 60 хвилин ігрового часу (1:1), після чого в овертаймі забили дуже красивий переможний гол:

THEY DID IT !!!



Canada wins in overtime !!



Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! @HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV — IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021

Після поразки Росію буквально підірвало. "Перший канал" перервав трансляцію матчу ледве не в момент перетину шайбою лінії воріт Команди ОКР, а журналісти, фахівці та вболівальники назвали виліт своєї збірної справжньою ганьбою.

"Це якесь фантастичне позорисько. Програти складом із Бобровським і шістьма захисниками із НХЛ цій Канаді... Де Адам Хенрік і Діллон Дюбе - зірки...

Червона машина їде далі. Червона машинка лежить у кюветі. На боці. Хочеш насмішити Бога?"- написав журналіст Олексій Андронов.

"Може, проблема в назві "Червона машина"? "Червона машина" була одна - у 80-ті та на початку 90-х. А зараз як можна так називатися? Це хороший бренд, але машина повинна всіх переїжджати. Добре, що "червоним танком" не назвалися.

Турнір провалено, безперечно. Шкода, що можна виграти всі ігри на груповій стадії, програти одну гру, і чемпіонат буде визнаний невдалим", - сказав колишній хокеїст, олімпійський чемпіон Дарюс Каспарайтіс.

"Хокеїстів потрібного рівня наша ліга не готує. Їхній рівень ось і відповідає 153-й збірній Канади. З нею ми і побуцалися. Сьогодні не склалося", - написав коментатор Дмитро Губернієв.

Російські вболівальники відреагували ще більш жорстко.

"Російський хокей - це тепер тільки "Нічна Ліга". Як нічний горщик. І Путін у ньому бомбардир".

"Я не знаю, кого ще повинні привезти канадці, щоб ми змогли у них виграти. Може спортивних масажистів або точильників ковзанів?"

"Цікаво, якщо Канада на наступний ЧС привезе паралімпійську збірну, у Росії будуть шанси?"

"Господи, яке ж позорисько".

"Стабільність - ознака майстерності! Браво, червоний віз!"

"Путіна не вистачало, він би свої 8 легко оформив".

"Пощастило канадцям, що бункерний хокеїст не приїхав".

"Кого повинна Канада привезти на турнір щоб потім не вибити Росію? Дітей? Інвалідів? Взагалі не приїжджати? Який сором, яка ганьба!"

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