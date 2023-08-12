Фантастичний дебют: Довбик забив після асисту Циганкова в матчі Ла Ліги (відео)

Гол українського форварда врятував "Жирону" від поразки у грі з "Реалом" Сосьєдад.

Новачок "Жирони" Артем Довбик забив свій перший гол за каталонський клуб. Нападник збірної України відзначився у воротах "Реала" Сосьєдад у матчі 1-го туру іспанської Ла Ліги.

Артем розпочав поєдинок на лавці для запасних. У першому таймі баски швидко повели в рахунку – уже на п'ятій хвилині Такефуса Кубо забив після передачі Айєна Муньйоса.

На 64-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь "Реала" Сосьєдад, Довбик вийшов на поле замість Крістіана Стуані. Українському форварду знадобилося всього вісім хвилин, аби забити свій дебютний гол у Примері.

На 72-й хвилині Довбик на дальній стійці красиво замкнув ударом головою подачу ще одного українця Віктора Циганкова, який грав зі старту.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:1. Довбик і Циганков пробули на полі до фінального свистка.

Наступний матч у чемпіонаті Іспанії "Жирона" проведе 20 серпня вдома проти "Хетафе". Своєю чергою, "Реал" Сосьєдад днем раніше прийматиме "Сельту".

Нагадаємо, раніше "Жирона" завдяки розкішному голу Циганкова обіграла у товариському матч "Лаціо".

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