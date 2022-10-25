Фантастичний гол Мудрика у Лізі чемпіонів гарантував "Шахтарю" євровесну (відео)

У вівторок, 25 жовтня, донецький "Шахтар" зустрічався з шотландським "Селтіком" у Лізі чемпіонів сезону-2022/23.

Донецький "Шахтар" вирвав нічию у шотландського "Селтіка" у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч завершився з рахунком 1:1 .

Рахунок матчу відкрив 34-й хвилині Йоргос Якумакіс. Грецький форвард зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у правий нижній кут воріт – Анатолій Трубін не встиг зреагувати.

На 54-й хвилині "гірники" мало не зрівняли рахунок – Лассіна Траоре виконав пас із лівого флангу штрафного на дальню, але Олександр Зубков не влучив із гострого кута. Однак вже за три хвилини "Шахтар" все ж відзначився – Михайло Мудрик скористався помилкою суперників, пішов у контратаку та забив неймовірний гол із середньої відстані.

В середині другого тайму Данило Сікан втратив нагоду вивести свою команду вперед.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плейоф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ "Лейпциг" в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У іншому матчі групи F мадридський "Реал" на виїзді сенсаційно поступився німецькому РБ "Лейпцигу" - 3:2 .

Господарі поля забили два швидкі голи на 13-й та 18-й хвилинах – відзначились Йошко Гвардіол та Крістофер Нкунку.

"Вершкові" скоротили відставання до кінця першого тайму, завдяки голу Вінісіуса. Наприкінці другого тайму Тімо Вернер забив третій гол "Лейпцига". "Реал" скоротив відставання у додатковий час голом Родріго.

Після матчів 5-го туру "Шахтар" перебуває на третьому місці з 6 очками. Лідирує в групі "Реал" з 10 пунктами. "Лейпциг" на другій позиції (9). "Селтік" залишився на дні (2).

Матчі 6-го туру відбудуться 2 листопада: "Реал" - "Селтік", "Шахтар" - РБ "Лейпциг".

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