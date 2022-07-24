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Фантастичний гол новачка приніс "Барселоні" перемогу над "Реалом" в Ель Класико у США (відео)

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Фантастичний гол новачка приніс "Барселоні" перемогу над "Реалом" в Ель Класико у США (відео)

Фото: Associated Press

"Барселона" виявилася сильнішою за мадридський "Реал" у виставковому матчі, який відбувся в американському місті Парадайз (штат Невада).

Поєдинок на Allegiant Stadium завершився перемогою "синьо-гранатових" з рахунком 1:0.

Єдиний м'яч у Ель Класико на 27-й хвилині забив новачок каталонського клубу Рафінья. Бразилець потужним дальнім ударом відправив м'яч у "дев'ятку" воріт "вершкових", які захищав Тібо Куртуа.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін просидів весь матч у запасі.

Окрім автора переможного м'яча, за каталонців дебютували й інші новачки - Левандовські, Крістенсен та Кессьє. Своєю чергою, за мадридців вперше зіграли Рюдігер та Тчуамені.

Як і належить Ель Класико, поєдинок не обійшовся без емоцій. На полі спалахнула колотнеча після того, як Жорді Альба жорстко влетів у ноги Вінісіусу Жуніору.

Огляд матчу

Наступні матчі заокеанського передсезонного турне "Барселона" і "Реал" проведуть у ніч проти 27 липня. Каталонці позмагаються з "Ювентусом", а мадридці зустрінуться з мексиканською "Америкою".

Нагадаємо, на передсезонних зборах у США "Арсенал" розгромив "Челсі". Українець Олександр Зінченко яскраво дебютував за "канонірів".

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