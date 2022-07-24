Фантастичний гол новачка приніс "Барселоні" перемогу над "Реалом" в Ель Класико у США (відео)

"Барселона" виявилася сильнішою за мадридський "Реал" у виставковому матчі, який відбувся в американському місті Парадайз (штат Невада).
Поєдинок на Allegiant Stadium завершився перемогою "синьо-гранатових" з рахунком 1:0.
Єдиний м'яч у Ель Класико на 27-й хвилині забив новачок каталонського клубу Рафінья. Бразилець потужним дальнім ударом відправив м'яч у "дев'ятку" воріт "вершкових", які захищав Тібо Куртуа.
Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін просидів весь матч у запасі.
Окрім автора переможного м'яча, за каталонців дебютували й інші новачки - Левандовські, Крістенсен та Кессьє. Своєю чергою, за мадридців вперше зіграли Рюдігер та Тчуамені.
Як і належить Ель Класико, поєдинок не обійшовся без емоцій. На полі спалахнула колотнеча після того, як Жорді Альба жорстко влетів у ноги Вінісіусу Жуніору.
AMO A GAVI Y COMO DEFIENDE A CUALQUIERA pic.twitter.com/QZxbP8m4Pu— Siempre Cules (@Sempre_Cules) July 24, 2022
Огляд матчу
Наступні матчі заокеанського передсезонного турне "Барселона" і "Реал" проведуть у ніч проти 27 липня. Каталонці позмагаються з "Ювентусом", а мадридці зустрінуться з мексиканською "Америкою".
Нагадаємо, на передсезонних зборах у США "Арсенал" розгромив "Челсі". Українець Олександр Зінченко яскраво дебютував за "канонірів".
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