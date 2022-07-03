Фантастичний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії-2021/22 після виходу віч-на-віч

Фантастичний сейв Луніна визнали найкращим у чемпіонаті Іспанії-2021/22 після виходу віч-на-віч

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін став автором найкращого сейву минулого сезону іспанської Ла Ліги серед тих, які були зроблені саме після виходу віч-на-віч.

Організатори чемпіонату Іспанії визначили топ-10 таких сейвів за підсумками сезону Ла Ліги-2021/22.

Дивовижний порятунок від українського голкіпера в матчі 37-го туру проти "Кадіса" опинився у цьому списку.

23-річний воротар "вершкових" запобіг неминучому голу команди суперників, ефектно відбивши м'яч після удару Усами Ідріссі. Цей сейв визнали найкращим серед усіх подібних за минулий сезон.

Той матч завершився з рахунком 1:1, а сам Лунін став найкращим гравцем зустрічі.

Переглянути всю десятку найкрасивіших сейвів після виходу віч-на-віч можна на Youtube-каналі Ла Ліги.

Зазначимо, що минулого сезону Лунін провів 4 матчі за "Реал" в усіх турнірах, серед них 2 - у чемпіонаті Іспанії. Разом з командою українець став переможцем Ла Ліги та Ліги чемпіонів.

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