Фантастика: ексфорвард збірної Німеччини забив "радіокерований" гол з власної половини поля (відео)

Легендарний німецький нападник Лукас Подольські, який наразі дограє кар'єру в складі скромного польського "Гурніка" з міста Забже, ефектно нагадав про себе футбольному світу.

37-річний форвард відзначився шедеральним голом у матчі 16-го туру чемпіонату Польщі, в якому "Гурнік" на виїзді розтрощив "Погонь" з рахунком 4:1 .

На 71-й хвилині поєдинку, за рахунку 3:1 на користь своєї команди, Подольські фантастичним ударом з власної половини поля поставив крапку в цій зустрічі. М'яч нібито радіокерований за красивою траєкторією залетів до "дев'ятки" воріт суперників.

⚽️ Cudowny gol Lukasa Podolskiego przypieczętował wygraną Górnika.

❤️

Skrót meczu #POGGÓR dostępny jest na stronie Klubu ➡️ https://t.co/LDsd6D5f2o pic.twitter.com/C7otga3kZ0 — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) November 5, 2022

Після 15 зіграних матчів "Гурнік" з 20 очками посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці польської першості. "Погонь" із 26 пунктами йде четвертим.

Зазначимо, що Подольскі вже другий сезон виступає у чемпіонаті Польщі. У нинішній кампанії він провів 13 поєдинків, у яких забив 4 голи та зробив 6 результативних передач.

Свої найкращі роки кар'єри Лукас провів у складі німецьких "Кельна" та "Баварії", а також лондонського "Арсенала". Також Подольскі виступав за міланський "Інтер", турецький "Галатасарай", японський "Віссел Кобе" і турецький "Антальяспор".

На його рахунку 130 матчів у складі збірної Німеччини, 49 голів. Разом з "Бундестім" Подольскі став чемпіоном світу 2014 року та здобув "срібло" Євро-2008.

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