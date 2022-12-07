Що відомо про компанію, яка оплатила заставу за Павелка та Запісоцького

Резонансна справа про ймовірну корупцію Павелка та його найближчого футбольного оточення не скидає обертів.

29 листопада 2022 року Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід президенту УАФ Андрієві Павелку в справі щодо зникнення мільйона євро на оборудці з будівництвом заводу штучних покриттів для футбольних полів.

Як і генеральному секретареві УАФ Юрію Запісоцькому, суддя Літвінова призначила Павелку арешт до 23 січня 2023 року з правом внесення застави у розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Одразу ж за обох підозрюваних у корупції було внесено заставу. Судячи з коментаря адвоката Павелка, це зробила сама УАФ. Якщо бути точнішими, то журналісти зʼясували, що це була компанія, що 100% належить УАФ, – ТОВ "УАФ Маркетинг". Це товариство внесло за обох заставу у розмірі 19 мільйонів 760 тисяч гривень, а це майже половина статутного капіталу цієї юридичної особи за даними Opendatabot.

На сайті компанії можна побачити, що УАФ Маркетинг відкрито пише про свою 100-відсоткову приналежність до Української асоціації футболу. Відповідно до історії компанії на сайті, товариство засноване в 2016 році, тобто вже після того, як тодішню ФФУ очолив Андрій Павелко.

"УАФ Маркетинг" позиціонує себе організацією, основним напрямком якої є розвиток бренду “Українська асоціація футболу”, а найпотужнішим активом ТОВ “УАФ Маркетинг” виступає бренд “Національна збірна команда України з футболу”.

У ТОВ "УАФ Маркетинг" зареєстровано аж 22 торгові марки.

Слід зазначити, що відповідно до чинного законодавства, господарські товариства (до яких належать, зокрема, і Товариства з обмеженою відповідальністю, такі як "УАФ Маркетинг") здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку.

Окрім цього, в Статуті ТОВ "УАФ Маркетинг" також зазначено, що Товариство здійснює виробничу, комерційну і науково-дослідну діяльність з метою отримання прибутку, а також задоволенні соціальних та економічних інтересів його Учасників та членів трудового колективу.

"Враховуючи, що внесення грошової застави до суду по кримінальному провадженню не передбачає собою отримання прибутку чи інших дивідендів для заставодавця - виникає запитання: яким чином прямі витрати прибуткового Товариства в розмірі 18 млн грн. відповідають прямій меті та предмету діяльності ТОВ "УАФ Маркетинг"?

А якщо ми візьмемо до уваги, що обвинувачувані особи – Павелко та Запісоцький – не мають прямого стосунку до цієї юридичної особи, а є "лише" посадовими особами керівного органу УАФ, які розпоряджаються грошовими коштами "українського футболу", то виникає риторичне запитання: а яку ж в майбутньому вигоду чи зиск для себе попросить ця дочірня/карманна компанія УАФ за такий свій щедрий вчинок?!.. Адже мету отримання прибутку ніхто не скасовував", - пишуть у виданні FootballHub.