Фартовий для Усика ринг-анонсер потрапив у моторошну ДТП на мотоциклі: що відомо про його здоров'я

Фартовий для Усика ринг-анонсер потрапив у моторошну ДТП на мотоциклі: що відомо про його здоров'я

Відомого ведучого боксерських шоу госпіталізували в критичному стані.

Знаменитий американський ринг-анонсер Девід Діаманте потрапив у жахливу аварію на своєму мотоциклі.

50-річний ведучий боксерських подій серйозно пострждав внаслідок ДТП, яка трапилася у Нью-Йорку.

Діаманте отримав три тріщини у хребті, численні переломи ребер та серйозні травми правого коліна, повідомляє boxingscene. Ринг-анонсера доправили до лікарні в критичному стані.

Під час п'ятигодинної операції ринг-анонсеру вставили у хребет дев'ять гвинтів, стрижні та донорські матеріали. Зараз постраждалий перебуває при тямі.

"Це буде тяжкий шлях. Я отримав серйозні травми, знадобиться час, щоб оговтатися після них. Це буде проблематично. Мені доведеться знову вчитися ходити, а зараз існує ризик ускладнень. Але я зберігаю позитивний настрій і повернуся якнайшвидше", - сказав Діаманте.

Зазначимо, що Девід неодноразово праював на боях Олександра Усика. Зокрема, саме він був ведучим офіційної церемонії зважування перед поєдинком українця з Дереком Чісорою. Також Діаманте оголошував вердикт суддів у битві Усика проти росіянина Мурата Гассієва в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), коли Сашко став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.

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