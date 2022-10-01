Фатальний нокаут: колумбійський боксер помер від отриманих на рингу травм (відео)

Колумбійський боксер Луїс Кіньонес помер внаслідок важких травм, які отримав в бою проти венесуельця Хосе Муньйоса.

Трагедією завершився боксерський поєдинок між колумбійцем Луїсом Кіньонесом та венесуельцем Хосе Муньйосом, який відбувся 26 вересня у Барранкіллі. Колумбійський боксер помер від отриманих на рингу травм.

На останніх секундах восьмого раунду Кіньонес пропустив потужний правий боковий від суперника. Після удару 25-річний боксер впав на ринг і знепритомнів.

Muere a los 25 años el pugilista colombiano Luis Quiñones‼️



El deceso se dio a las 7:05 p. m. de este jueves 29 de septiembre tras cinco días de haber estado en coma, fue noqueado al terminar el 8vo round contra su amigo y compatriota Jose Muñoz.#Quinones #Box #Colombia pic.twitter.com/qWYhTbiKXB — Andrey G Maya (@AndreyGMaya) September 30, 2022

Колумбійця забрали з рингу на ношах та доправили до реанімації. Лікарі діагностували у Кіньонеса суттєві пошкодження голови, включно з крововиливом, спричиненим субдуральною гематомою. Боксе провів п'ять днів у комі, після чого його серце назавжди зупинилося.

Додамо, що фатальна поразка від Муньйоса стала для Кіньонеса лише першою в його житті. До цього Луїс, який розпочав професійну кар'єру 2018 року, виграв 10 поєдинків поспіль.

Нагадаємо, раніше 18-річний африканський боксер помер після тренувального спарингу.

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