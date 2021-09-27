Фатальний пенальті: "Чорноморець" втратив перемогу над "Інгульцем" у поєдинку УПЛ

Фатальний пенальті: "Чорноморець" втратив перемогу над "Інгульцем" у поєдинку УПЛ

"Моряки" не виграють вже п'ять поєдинків поспіль у Чемпіонаті.

Одеський "Чорноморець" зіграв внічию з "Інгульцем" у заключному поєдинку 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі гостріше розпочали поєдинок, і вже в дебюті мали два непоганих моменти, однак фортуна від них відвернулася. Проте, під завісу першого тайму "моряки" таки забили. З передачі Владислава Ваната ворота гостей розпечатав Євгеній Смирний.

upl.ua

Після перерви забити могли обидві команди, але все ж фортуна посміхнулася гостям. Максим Брагару зфолив у власному карному майданчику, а Младен Бартулович на 87-й хвилині реалізував призначений за це порушення пенальті.

"Чорноморець" (6 очок) посідає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Інгулець" (8 балів) - 12-й.

У 10-му турі УПЛ "Чорноморець" 2 жовтня в гостях зіграє з ковалівським "Колосом". "Інгулець" цього ж дня також на виїзді зустрінеться з полтавською "Ворсклою".

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