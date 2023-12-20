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Favbet підтримав зустріч Національної платформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти України Реклама

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Favbet підтримав зустріч Національної платформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти України

Автор фото Ігор Ткаченко

Новина підготовлена та розміщена на правах реклами.

Українська компанія Favbet сприяла організації зустрічі Національної платформи доброчесності спорту з представниками Федерації хокею України. Компанія продовжує сприяти проведенню ключових заходів Платформи в рамках меморандуму з Міністерством молоді та спорту.

Сторони презентували свої напрацювання в сфері протидії корупції в спорті та узгодили загальний план заходів з тематики просування принципів доброчесності спорту в 2024 році.

Голова Платформи та виконуючий обов’язки Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що маніпулювання спортивними змаганнями є величезним викликом сучасного спорту, тому політика доброчесності спорту є одним із провідних напрямів діяльності Міністерства.

Виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний / ©
Виконувач обов’язків Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний

Про результати роботи Національної платформи доброчесності спорту в 2023 році розповіла її секретарка Наталія Радчук, яка проінформувала слухачів про статистику розгляду Міжвідомчою робочою групою повідомлень про порушення спортивної доброчесності та презентувала вебсайт Платформи.

Наталія Радчук / ©
Наталія Радчук

Перший віцепрезидент НОК України та заступник голови Міжвідомчої робочої групи Олексій Перевезенцев відзначив, що Національний олімпійський комітет також робить активні кроки з протидії корупційним проявам, керуючись міжнародним досвідом та практикою Міжнародного олімпійського комітету у боротьбі з маніпулюванням спортивними заходами.

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Разом з тим віцепрезидентка Федерації хокею України Олександра Слатвицька презентувала напрацювання та проєкти Міжнародної федерації хокею, міжнародний досвід боротьби з порушниками правил чесної гри та визначила пріоритетні напрями роботи ФХУ щодо протидії маніпулюванням та іншим порушенням спортивної етики та чесної гри.

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«Національна платформа доброчесності – дієвий механізм нагляду за чистотою спорту. Водночас це місце для прозорого діалогу між представниками держави й спортивної спільноти для пошуку спільних рішень, обміну думками та досвідом. Впевнені, що наступного року обсяги діяльності Платформи та її вплив тільки зростатимуть», – зазначили у Favbet.

Українська компанія є партнером Мінмолодьспорту та Національної платформи з літа 2023 року. Згідно з текстом меморандуму, сторони працюють над захистом цілісності спорту та спортивної етики в Україні. Йдеться про обмін інформацією щодо підозрілих результатів, вироблення механізмів протидії корупційним проявам, роботу над поліпшенням відповідного законодавства, а також організацію зустрічей та семінарів за участю представників спортивної спільноти.

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 05.04.2021 за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букме діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАЇЛ від 13.12.2022 року №433.

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Дата публікації
Перегляди
27
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