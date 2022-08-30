Фаворит букмекерів та імовірна дата: що відомо про бій за "абсолюта" Усик - Ф'юрі

Українець Олександр Усик у майбутньому поєдинку може вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі у поєдинку за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі. ТСН Проспорт розповідає все, що відомо про можливу зустріч.

Можливий поєдинок володаря титулів WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) став найочікуванішою подією світового боксу.

Українцю, який володіє престижними чемпіонськими поясами WBA, WBO, IBF та IBO не вистачає лише титулу WBC для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу.

Після успішного захисту титулів у реванші з Ентоні Джошуа український боксер заявив, що його цікавить лише бій з Тайсоном Ф'юрі.

Ф'юрі у свою чергу жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним, а Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

Можлива дата

ЗМІ писали про те, що об’єднавчий бій Усик – Ф’юрі можуть провести 17 грудня у Саудівській Аравії.

Однак цю інформацю спростував промоутер українця Олександр Красюк.

"Бій 17 грудня не підтверджую. Ми перебуваємо у контакті з Ворреном (промоутер Ф’юрі - ред.) та принцами Саудівської Аравії", – заявив Красюк.

Голова Top Rank Боб Арум також заявив, що імовірність провести бій за "абсолюта" у грудні вкрай мала.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk is "highly unlikely" for December and is instead being eyed for Feb 11th/18th, Bob Arum has stated. He added that the Middle East is the most likely location, though not necessarily Saudi Arabia with Qatar and UAE also options. [@MarkKriegel] — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 28, 2022

Він зазначив, що найімовірніше, бій відбудеться 11-18 лютого.

Також Арум додав, що найбільш вірогідним місцем проведення поєдинку буде Близький Схід, але не обов'язково це буде Саудівська Аравія, Катар, або ОАЕ.

Прогнози букмекерів

Букмекери в майбутньому протистоянні віддають перевагу британському чемпіону.

На перемогу Ф'юрі можна поставити з коефіцієнтом 1.55. На те, що абсолютним чемпіоном стане Усик - 2.40. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17.00.

Гонорари боксерів

Журналіст ESPN Марк Крігель розповів про подробиці щодо гонорару.

"Цей бій дійсно відбудеться. Звідки я знаю? Що є причиною суперечок перед кожним великим поєдинком? Розподіл гонорару.

70 на 30 або 60 на 40? Це буде 50 на 50. Я розмовляв із Бобом Арумом, він підтвердив мені, що це питання вирішено. Інші мої джерела теж підтверджують це", – сказав він.

За словами журналіста, деталі щодо гонорару свідчать про те, що цей бій точно має відбутися.

Прогнози відомих боксерів

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд заявив, що можливий поєдинок Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі інтригує набором навичок обох боксерів.

"В жодному разі не можна скидати Усика з рахунків, але Тайсон Ф’юрі - не Ентоні Джошуа. У Ф’юрі є аматорський досвід. Тайсон – великий, у нього чудовий розмах рук і він знає, як його використати. У стилі Ф’юрі немає суперечностей.

Ми бачили, як Тайсон піднявся з канвасу в бою проти такого панчера, як Деонтея Вайлдер. Він пропускав потужні удари, які б нокаутували більшість бійців. Ф’юрі знайшов спосіб підвестися, закусив капу, дотримувався плану на бій і переміг.

Я не думаю, що буде якась різниця в його поєдинку з Усиком, але це бій, який інтригує через набір навичок обох боксерів. Втім, вони вирізняються габаритами", - цитує Ворда Boxingnews 24.

На думку відомого ексбоксера Хасіма Рахмана, українець Олександр Усик має всі шанси перемогти британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Я думаю, що Усик може перемогти Ф'юрі. Я вважаю Олександра найкращим серед важковаговиків, які виступають на цей момент. Мені здається, що Ф'юрі копіює Усика, і він досяг у цьому серйозних успіхів. Але коли ти б'єшся з повільними супертяжами – це інший бокс. Все, що Ф'юрі робить у плані боксу, Усик може зробити краще.

Надважка вага інша, тому що більшість супертяжів лінується. Вони не мають професійної етики, тоді як дрібніші хлопці відрізняються. Боксерський IQ Усика відіграє дуже важливу роль. У багатьох випадках інтелект маленьких бійців може звести нанівець переваги їхніх суперників", – сказав Рахман у інтерв'ю Fight Hype.

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс жадає побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу.

"Гей, хлопці, ми можемо нарешті дати фанатам бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 19 років – це великий термін і фанати заслуговують на це. Давайте зробимо це!", - закликав він.

Колишній суперник обох боксерів Майк Хантер вважає, що українець може використовувати у поєдинку габарити Ф'юрі на свою користь.

"Коли Ф'юрі виходить битися проти когось із такими ж габаритами, як і він, він може використати свою вагу. Але коли ти виходиш на ринг проти боксера, який так само рухається на ногах, як і Усик, це буде набагато складніше. Я думаю, що Усику потрібно буде внести пару коригувань, але не думаю, що вага матиме таке велике значення, як думають люди. Це лише моя думка. Це буде цікавий бій. Я майже впевнений, що Усик справиться зі своїм завданням дуже добре", – сказав Хантер в інтерв'ю Sky Sports.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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