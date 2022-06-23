ФБУ закликала ФІБА надати Будівельнику місце в груповому раунді Ліги чемпіонів

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до СЕО Ліги чемпіонів ФІБА Патріка Комміноса з проханням надати найтитулованішому клубу України Будівельнику місце в груповому раунді турніру в сезоні 2022/23.

«В Україні продовжується війна і ми не знаємо, коли вона закінчиться. Але для нас вже зрозуміло, що в Україні не буде можливості для проведення повноцінного чемпіонату в цьому сезоні. На щастя, є клуби, які готові грати і важливість їхньої присутності у міжнародних змаганнях — неоціненна. Український баскетбол має жити».

Президент федерації зазначив, що керівництво київського клубу готове розпочати підготовку до наступного сезону та приступити до формування складу команди:

«На сьогодні один з флагманів України столичний Будівельник має можливість і готовий взяти участь у головному турнірі Європи — Лізі чемпіонів. Керівництво Будівельника підбирає зал в Європі і готове формувати склад для участі в Лізі чемпіонів на відповідному рівні».

Враховуючи важку ситуацію в Україні, пов’язану з військовим вторгенням Росії, ФБУ просить ФІБА розглянути можливість надання київському клубу місця в основній частині змагань.