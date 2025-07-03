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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Федерація футболу Португалії відреагувала на загибель Діогу Жоти та його брата

28-річний футболіст "Ліверпуля" разом зі своїм братом загинув в автокатастрофі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Діогу Жота

Діогу Жота / © Associated Press

Федерація футболу Португалії відреагувала на новину про загибель форварда "Ліверпуля" та національної команди Діогу Жоти.

28-річний Жота разом зі своїм братом Андре, гравцем клубу "Пенафіела" з португальської Сегунди, загинули у ДТП, що сталася в провінції Самора на заході Іспанії.

"Португальська федерація футболу та вся португальська футбольна спільнота повністю спустошені через смерть Діогу Жоти та його брата Андре Сілви сьогодні вранці в Іспанії.

Діогу Жота був не лише фантастичним гравцем, який провів майже 50 матчів за національну збірну, а й надзвичайною людиною – його поважали як партнери, так і суперники. Він був джерелом радості й натхнення для всієї спільноти.

Федерація футболу Португалії висловлює свої найглибші співчуття сім'ї та друзям Діогу та Андре Сілви, а також клубам "Ліверпуль" і "Пенафіела", де виступали брати.

Федерація футболу Португалії вже звернулася до УЄФА з проханням провести хвилину мовчання цього четверга перед матчем нашої команди з Іспанією на жіночому чемпіонаті Європи.

Ми втратили двох чемпіонів. Їхня загибель – непоправна втрата для португальського футболу, і ми зробимо все, аби щодня гідно вшановувати їхню пам'ять", – йдеться в дописі португальської футбольної федерації у соцмережі X.

Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.

За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.

Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.

За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.

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