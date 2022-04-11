Фехтувальниця зі Львова в лавах ЗСУ захищає батьківщину від окупантів

Фехтувальниця зі Львова в лавах ЗСУ захищає батьківщину від окупантів

Анастасія Івченко не побоялася зі зброєю в руках дати відсіч російській агресії.

Фехтувальниця зі Львова Анастасія Івченко вступила до Збройних Сил України, щоб боронити рідну землю від російських загарбників.

Про це повідомила Львівська обласна рада.

"За успіхи у спорті Анастасія Івченко нагороджена медаллю "За працю і звитягу". У дні війни мужня львів’янка взяла до рук зброю, щоб протистояти російським окупантам.

Віримо, що наші Збройні Сили якнайшвидше здолають рашистів та здобудуть найважливішу для України перемогу", - йдеться на сторінці Львівської обласної ради в Facebook.

Анастасія Івченко - майстер спорту міжнародного класу з фехтування на шпагах. Спортсменка неодноразово перемагала та здобувала медалі чемпіонату України. Вона є срібною призеркою юніорського чемпіонату світу, а також виграла "бронзу" на Всесвітній Універсіаді 2013 року.

Раніше повідомлялося, що на захист батьківщини стали відомі біатлоністи: Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Артем Прима та Анна Кривонос.

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