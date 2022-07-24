Фенербахче - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

У середу, 27 липня, київське "Динамо" проведе поєдинок-відповідь 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" відбувся 20 липня в Польщі та завершився нульовою нічиєю.

Поєдинок у відповідь команди проведуть в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч Фенербахче - Динамо

Протистояння київського і стамбульського клубів безкоштовно транслюватимуть на OTT-сервісі setantasports.com. Текстова онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Фенербахче - Динамо

Абсолютним фаворитом зустрічі у букмекерів є турецький колектив. На перемогу "Фенербахче" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,68. Нічия - 3,80. Перемога киян за підсумком 90 хвилин матчу оцінюється коефіцієнтом 5,20.

На прохід турків до наступного раунду кваліфікації приймаються ставки з коефіцієнтом 1,29. На те, що тріумфатором двоматчевої дуелі стане "Динамо" - 3,60.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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