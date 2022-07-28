"Фенербахче" - "Динамо": фанати турецького клубу скандували "Володимир Путін", а Луческу через це бойкотував пресконференцію

Справжній турецький сором стався під час поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між стамбульським "Фенербахче" та київським "Динамо".

Так, фанати "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна після першого пропущеного голу від "Динамо".

"Ла-ла-ла, Володимир Путін" лунало на трибунах стамбульського стадіону. До вашої уваги відео з цією ганьбою у виконанні фанатів "Фенербахче".

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

Ця поведінка є справжнім цинізмом, адже, знаючи про те, що робить Путін в Україні та в яких умовах через це вимушене грати "Динамо", фанати стамбульців відкрито підтримали президента РФ, за яким вже давно сумує трибунал.

У соціальних мережах більшість турків засуджують фанатів, дехто навіть вимагає викинути "Фенербахче" з єврокубків. Тепер же слово за УЄФА, що не раз закривав трибуни на українських стадіонах. Поведінка глядачів є прямим порушенням правил проведення змагань. А один із турецьких коментаторів взагалі заявив, що "виконком УЄФА зібрав телеконференцію під екстреним кодом. Вони переговорили з делегатами та арбітрами матчу". Він зазначив, що "фанати створили дуже неприємну ситуацію та дорого нам це обійдеться. На думку лідерів європейських країн, такі кричалки є найгіршими за всіх часів".

Як наслідок, подібні дії турків призвели до того, що післяматчеву пресконференцію ухвалив рішення проігнорувати головний тренер "біло-синіх" - Мірча Луческу. Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі ВЗБІРНА. Зазначається, що Луческу не став спілкуватися із представниками ЗМІ через кричалки фанатів турецького клубу.

Утім, попри таку огидну поведінку фанатів "Фенербахче", київський клуб зумів здобути перемогу з рахунком 2:1 та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.