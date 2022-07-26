Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж поєдинку-відповіді 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між київським "Динамо" та турецьким "Фенербахче".

У середу, 27 липня, київське "Динамо" проведе другий матч 2-го кваліфікаційного ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти турецького "Фенербахче".

Перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" відбувся 20 липня в Польщі та завершився нульовою нічиєю. Поєдинок-відповідь буде зіграний у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція другої дуелі між київським і стамбульським клубами.