"Фенербахче" - "Динамо": турецький клуб відреагував на кричалку своїх фанів про Путіна, а УЄФА розпочав розслідування

Так, фанати "жовтих канарок" скандували ім’я російського диктатора Володимира Путіна після першого пропущеного голу від "Динамо". Як наслідок, подібні дії турків призвели до того, що післяматчеву пресконференцію ухвалив рішення проігнорувати головний тренер "біло-синіх" - Мірча Луческу.

Пізніше, "Фенербахче" на своєму офіційному сайті опублікував заяву щодо цього ганебного інциденту зі своїми фанатами.

"Під час матчу проти київського "Динамо" на нашому полі в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів після голу суперника з частини стадіону пролунали вигуки. "Фенербахче" робить заяву проти цього дискурсу, який не представляє наш клуб і жодним чином не відображає корпоративну позицію нашого клубу.

"Фенербахче" завжди дбає про підвищення обізнаності про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і в світі. Наш клуб миттєво відреагував на початок воєнного процесу 24 лютого 2022 року. Ми хотіли б ще раз підкреслити у своєму повідомленні, яке ми передали через всі наші офіційні канали: війна – це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні!

Крім того, одним із найбільших прикладів нашої чутливості до цього, був товариський матч, який ми зіграли з донецьким "Шахтарем" на нашому полі в квітні, сказавши "Футбол заради миру", щоб привернути увагу до миру в Україні і зробити матеріальний і моральний внесок. Ми приймали команду донецького "Шахтаря" в нашій країні протягом кількох днів.

На 58-й хвилині вчорашнього матчу надмірні рухи деяких гравців команди суперника, особливо резервних воротарів, які в минулому виступали за команду з нашої країни, викликали збудження деяких трибун і реакцію, яка тривала лише 20 секунд у 120-хвилинному матчі. Але, якою б не була причина, ми як спортивний клуб "Фенербахче" не погоджуємося з реакцією, яка виникла на частині наших трибун.

Приписувати цей дискурс, який абсолютно не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам і покладати відповідальність на наш клуб, не є чесним і справедливим підходом. Ми засуджуємо намагання вплутати наш клуб і нашу країну, а також намагання встановити порядок денний, який спричинить непорозуміння і політизацію.

"Фенербахче" ще раз нагадує про нашу позицію, що спорт і політика завжди повинні бути відокремленими одне від одного", - йдеться в офіційній клубній заяві турків.

На цю поведінку фанатів стамбульців відреагували й в УЄФА, де вже розпочали розслідкування. До цього організація зібрала термінову нараду щодо цього інциденту.

Про це йдеться на офіційному сайті футбольного органу.

Окрім того, з приводу поведінки фанатів "Фенербахче" звернення до УЄФА надіслала Українська Асоціація Футболу (УАФ).

У ньому, зокрема, йдеться про те, що 27 липня 2022 року під час матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023 між ФК "Фенербахче" та ФК "Динамо" (Київ) на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу" в місті Стамбул (Туреччина) після того, як український клуб забив перший гол на 57-й хвилині матчу, уболівальники ФК "Фенербахче" здійснювали неприйнятні скандування. З огляду на це, УАФ повідомила УЄФА про можливе порушення клубом-господарем Дисциплінарного регламенту УЄФА під час даного поєдинку.

Утім, попри таку огидну поведінку фанатів "Фенербахче", київський клуб зумів здобути перемогу з рахунком 2:1 та, як наслідок, вийти до 3-го кола відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи.