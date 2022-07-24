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"Фенербахче" позбувся зіркового бразильця перед матчем-відповіддю з "Динамо" в Лізі чемпіонів

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"Фенербахче" позбувся зіркового бразильця перед матчем-відповіддю з "Динамо" в Лізі чемпіонів

Фото: Associated Press

Турецький "Фенербахче", який є суперником київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів, попрощався із півзахисником Луїсом Густаво.

35-річний бразилець, який свого часу виступав за мюнхенську "Баварію", відтепер представлятиме "Аль-Наср" із Саудівської Аравії.

Іменитий опорний півзахисник приєднається до нового клубу на правах вільного агента. Невдовзі він пройде медобстеження та підпише контракт із "Аль-Насром". Угода буде розрахована на рік з можливістю подовження ще на один сезон.

Ц футболці "Фенербахче" Густаво виступав від 2019 року. На його рахунку 97 матчів за турецький клуб. Раніше хавбек також грав за "Корінтіанс", "Вольфсбург", "Гоффенгайм", "Баварію" та "Марсель".

Перший матч 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів між "біло-синіми" та "жовтими канарками" завершився нульовою нічиєю. Поєдинок у відповідь команди проведуть в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно "Фенербахче" оголосив про придбання форварда збірної Італії Жоау Педру. Раніше склад стамбульців підсилив норвезький нападник Джошуа Кінг.

  • Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".
  • Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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