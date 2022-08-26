"Фенербахче" та кривдники "Дніпра-1": "Динамо" дізналося суперників на груповому етапі Ліги Європи

Київське "Динамо" представлятиме Україну у другому за престижністю єврокубку - Лізі Європи. "Біло-сині" дізналися суперників у груповому раунді.

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2022/23, за результатами якого своїх суперників дізнався і єдиний представник України в цьому турнірі - київське "Динамо".

"Біло-сині" були посіяні з першого кошика та зіграють у групі B із французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським АЕК Ларнака.

ПОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЖЕРЕБКУВАННЯ ГРУПОВОГО ЕТАПУ ЛІГИ ЄВРОПИ

Нагадаємо, що "Динамо" мало шанс зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів, проте підопічні Мірчі Луческу поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф (0:2, 0:3).

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги Європи. Володарі других місць у стикових матчах Ліги Європи зіграють із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Команди, які посядуть треті місця в групах Ліги Європи, перейдуть до стикових матчів Ліги конференцій та позмагаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у квартетах цього турніру.

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться від 8 вересня до 3 листопада. Фінал турніру відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

Читайте також:

"Шахтар" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів-2022/23: результати жеребкування групового етапу

"Дніпро-1" розгромно програв другий матч АЕКу та вилетів до Ліги конференцій