“Фенербахче” заплатить 50 тисяч євро через вигуки “Путін” на матчі з київським “Динамо”

Союз європейських футбольних асоціацій покарав турецький клуб “Фенербахче” за неналежну поведінку фанатів у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".



Про це йдеться на сайті УЄФА.

УЄФА вирішив оштрафувати "Фенербахче" на 50 тисяч євро "за кидання предметів та викрикування провокаційного повідомлення образливого характеру, тобто заборонених скандувань".

Також клуб покарали частковим закриттям трибун, але поки що умовно - з випробувальним терміном на два роки.

Як повідомлялося раніше, 27 липня під час гри проти українського клубу турецькі вболівальники почали скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна після того, як "Динамо" відкрило рахунок.

Нагадаємо, президент турецької команди Алі Коч відмовився вибачатись перед Україною за цей інцидент.

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