Феномен "синьо-жовтих" паралімпійців: як українська збірна стала однією з найсильніших на планеті

Переклад матеріалу The New York Times про нашу паралімпійську команду, який досягає неймовірних результатів на міжнародній арені.

Національна команда України тріумфільно виступила на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Наша країна була представлена в столиці Японії порівняно невеликою збірною, яка налічувала 143 спортсмени, однак опинилася в топ-6 медального заліку та стала п'ятою за кількістю виграних нагород.

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У Токіо "синьо-жовті" змогли завоювати 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Приголомшливий успіх України відзначають в усьому світі. Зокрема, авторитетне видання The New York Times присвятило українським паралімпійцям статтю, яка називається "Чому маленька паралімпійська збірна України наносить такий великий удар".

ТСН Проспорт представляє читачам переклад цього матеріалу.

Українські паралімпійці виграли всього на 6 медалей менше, ніж США

Українці посіли п’яте місце за загальною кількістю медалей у Токіо. Вони завоювали 98 нагород, що всього на шість менше, ніж у США, незважаючи на набагато меншу делегацію. З точки зору американського спорту, паралімпійці України - це диво маленького ринку, слов’янський еквівалент Oakland Athletics.

Кожна з чотирьох країн, що розташувалися вище - Китай, Велика Британія, Росія та США - мали у Токіо понад 220 спортсменів, тоді як Україна привезла 139 спортсменів.

Українські паралімпійці / facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

"Це невелика країна, яка явно перевершує свою вагу", - сказав Крейг Спенс, провідний представник Міжнародного паралімпійського комітету.

Цьому успіху не має аналогів серед українських олімпійців, які посіли 16-те місце за кількістю медалей у Токіо. Вони виграли одну золоту медаль, на чотири менше, ніж Максим Крипак, чиї сім медалей у плаванні - п’ять золотих, одна срібна та одна бронзова - зробили його найбільш титулованим спортсменом Паралімпіади в Токіо.

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Максим Крипак / paralympic.org.ua

Україна систематично в лідерах на літніх та зимових Паралімпіадах

Україна була однією з шести країн-лідерів за кількістю медалей на дев'яти Паралімпійських іграх поспіль, літніх та зимових, незважаючи на те, що вона послідовно входить до найбідніших країн Європи та вважається ООН "важким домом" для людей з інвалідністю.

Останні роки цей спортивний успіх практично не переривався, незважаючи на анексію Росією Криму у 2014 році, що фактично відлучило українських претендентів на Паралімпійські ігри від їхнього високопродуктивного навчального центру на Чорному морі. Технічно Україна залишалася власником центру, але Валерій Сушкевич, депутат парламенту та президент Паралімпійського комітету країни, сказав, що його використання виявилося надто складним.

Новий центр із необхідним адаптивним обладнанням залишається недобудованим у Дніпрі, місті в контрольованій урядом частині Сходу України.

Прапор України неодноразово піднімався на Паралімпіаді в Токіо / paralympic.org.ua

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67-річний Сушкевич виріс за радянської влади, користуючись інвалідним візком, і став конкурентоспроможним плавцем, незважаючи на сильні упередження щодо публічних демонстрацій людей з інвалідністю.

"Це було не так добре для картини Радянського Союзу", - сказав Сушкевич через перекладача, згадуючи, що йому фактично сказали: "Ви повинні бути поза цим суспільством".

Радянська влада прагнула досягти успіхів на Олімпійських іграх, але відправили спортсменів на Паралімпіаду лише в 1988 році, в останній цикл до повного розпаду країни в 1991 році.

Україна вперше виступила на Паралімпійських іграх як незалежна країна на Іграх в Атланті 1996 року, завоювавши лише сім медалей, що дорівнює загальній сумі нагород Крипака в Токіо.

Українська паралімпійська "четвірка" з плавання, paralympic.org.ua

Система "Інваспорт"

Але Сушкевич будував програму "Інваспорт", яка б розмістила спортивні центри для людей з інвалідністю в кожній з двох десятків областей України або адміністративні підрозділи, а також створила спортивні школи для дітей.

"Інваспорт поєднав державну систему та неурядову систему", - сказав він, маючи на меті дозволити людям активізуватись настільки, щоб сприяти паралімпійцям.

paralympic.org.ua

Мотивація українських паралімпійців

Але існував значний стимул для створення спортивної кар’єри. Без цього люди з інвалідністю мали мало можливостей заробляти на життя.

"До спорту у мене практично нічого не було. Насправді, не практично. Буквально у мене нічого не було. У мене не було квартири. У мене не було зарплати. У мене не було хорошої пенсії. Але тепер, завдяки спорту, у мене є все це", - сказала Лідія Соловйова, триразова паралімпійська чемпіонка з пауерліфтингу, у 2012 році для ВВС.

Сергій Ємельянов - переможець Паралімпіади-2020 у веслуванні / paralympic.org.ua

Прессекретар Управління ООН з прав людини Марта Хуртадо підтвердила, що люди з інвалідністю в Україні, як правило, мають дуже обмежені перспективи.

"В Україні спостерігається відносно високий ступінь інституціоналізації людей з інвалідністю, а не надання послуг на основі сімей та громад", - написала вона в електронному листі, додавши: "Інклюзивна освіта для дітей з інвалідністю залишається рідкістю, аніж нормою. Це результат обмеженої інфраструктури та сильних негативних установок у суспільстві".

paralympic.org.ua

Бігунка Оксана Ботурчук, чотириразова учасниця Паралімпійських ігор, яка завоювала три срібні медалі в Токіо, сказала, що стала дещо більш впізнаваною в Україні після цьогорічного виходу фільму про своє життя "Пульс".

"Але в моїй країні спортсмени на Паралімпійських іграх не дуже популярні. Всі здивовані, дізнавшись, хто я. Вони кажуть: "О, ти срібний призер Паралімпійських ігор?", - сказала вона.

Оксана Ботурчук / paralympic.org.ua

Позитивні зрушення за президенства Зеленського

Цього літа президент України Володимир Зеленський відвідав паралімпійську збірну країни напередодні її поїздки до Токіо і попросив вибачення "за те, що жоден президент не був присутній при відправленні наших паралімпійців як на літні, так і на зимові ігри за всі ці роки”.

Перед зимовими Паралімпійськими іграми 2018 року відбулися дві істотні зміни: прямі трансляції подій та збільшення грошових премій відповідно до того, що отримали олімпійці.

Українські паралімпійці / paralympic.org.ua

Сушкевич сказав, що винагорода становить близько 125 тисяч доларів за золоту медаль, 80 тисяч доларів за "срібло" та 55 тисяч доларів за "бронзу". Раніше, за його словами, нагороди складали близько 40 тисяч доларів за "золото", 26 тисяч доларів за срібло та 8 тисяч доларів за "бронзу", або стільки, скільки олімпійці та параолімпійці США отримують зараз.

Володимир Зеленський проводжає українську паралімпійську збірну до Токіо / facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Українські паралімпійці творять справжні дива

Результати цього літа, визнав Сушкевич, були невтішними порівняно з тим, що країна посіла третє місце (позаду Китаю та Великої Британії) у медальному заліку Ігор 2016 року. Тоді українці виграли 41 "золото" проти 24 у цьому році (Міжнародний паралімпійський комітет формально класифікує команди за золотими медалями, а не за загальною сумою).

Дворазовий призер Паралімпіади-2020 легкоатлет Ігор Цвєтов / paralympic.org.ua

Повернення конкурентів з Росії, яким було заборонено брати участь у 2016 році через розкриття інформації про допінгову програму, спонсоровану державою, майже гарантувало Україні нижчу позицію в медальному заліку цього літа. А невелика українська делегація рідко включає в себе учасників з таких видів спорту, як баскетбол на візках, регбі або голбол, види спорту, в яких Сполучені Штати мають багато обладнання.

"Багато людей навколо мене говорили нам, що у нас був справді хороший результат у 2016 році, тому що ми були вище за США. Вибачте, - додав він збентежено, але вони дійсно пишалися цим", - сказав гравець у настільний теніс Максим Ніколенко, триразовий учасник Паралімпіади, який завоював золоту медаль в Ріо-2016, а також срібну та бронзову в Токіо-2020.

Українські паралімпійці / paralympic.org.ua

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Паралімпіада в Токіо стала однією з найуспішніших для України за часи незалежності. 98 медалей - це другий показник в історії нашої країни на літніх Паралімпіадах.

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