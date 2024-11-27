"Феєнорд" здійснив шалений камбек і уник поразки від "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів (відео)

Команда Хосепа Гвардіоли примудрилася розгубити перевагу в три м'ячі.

"Манчестер Сіті" та "Феєнорд" зіграли в результативну нічию в матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершилася з рахунком 3:3 .

"Городяни" відкрили рахунок перед перервою – пенальті реалізував Ерлінг Голанд.

На старті другого тайму англійський клуб зміцнив свою перевагу – спершу відзначився Ілкай Гюндоган, а потім Голанд забив вдруге, таким чином оформивши дубль.

Однак нідерландський клуб не здався і зумів здійснити шалений камбек, відправивши у ворота підопічних Хосепа Гвардіоли три м'ячі у відрізок від 75-ї до 89-ї хвилини. Авторами забитих голів стали Аніс Хадж-Мусса, Сантьяго Хіменес і Давід Ганцко.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Феєнорд"

Після цього матчу "Манчестер Сіті" з 8 очками посідає 15-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів. "Феєнорд" із 7 балами перебуває на 20-й позиції.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка "Манчестер Сіті" на виїзді позмагається з "Ювентусом", а "Феєнорд" прийме празьку "Спарту". Обидва матчі відбудуться 11 грудня.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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