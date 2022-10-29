Феєрична розв'язка: "Атлетіко" після вильоту з Ліги чемпіонів сенсаційно програв аутсайдеру Примери

Мадридський "Атлетіко" неочікувано поступився "Кадісу" у виїзному матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги. Результативний поєдинок завершився з рахунком 3:2 .

Уже на першій хвилині нападник господарів Тео Бонгонда вивів свою команду вперед. Потім команди не могли забити аж до 81-ї хвилини, коли Алекс Фернандес відправив другий м'яч у сітку воріт "матрацників".

Проте команда Дієго Сімеоне не була налаштована так легко капітулювати. На 85-й хвилині захисник "Кадіса" Луїс Ернандес вразив власні ворота, а за чотири хвилини Жоау Фелікс зрівняв рахунок у матчі.

Розв'язка цього напруженого протистояння настала на 90+9-й хвилині, коли форвард господарів Рубен Собріно шокував "Атлетіком" переможним голом.

"Атлетіко" з 23 очками поки що залишається на третьому місці в таблиці Ла Ліги. "Кадіс" з 10 балами піднявся на 18-ту сходинку.

У наступному турі "матрацники" 6 листопада прийматимуть "Еспаньйол", а "Жовта субмарина" днем раніше на виїзді зіграє проти "Хетафе".

Нагадаємо, на тижні "Атлетіко" зазнав ще одного гучного фіаско. Підопічні Дієго Сімеоне у матчі з шаленою кінцівкою не змогли обіграти леверкузенський "Баєр" і вилетіли з Ліги чемпіонів.

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