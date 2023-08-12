Феєричний дебют: ексзірка "Ліверпуля" оформив хет-трик у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Роберто Фірміно тричі забив у своєму першому матчі за "Аль-Ахлі".
Бразильський нападник Роберто Фірміно, який цього літа перебрався з англійського "Ліверпуля" до саудівського "Аль-Ахлі", відзначився першими голами за новий клуб.
31-річний форвард став героєм матчу стартового туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Хазема".
Фірміно вийшов у стартовому складі та оформив хет-трик. Бразилець вразив сітку воріт суперника на 6-й, 10-й і 72-й хвилинах.
Зазначимо, що другий гол Роберто забив після передачі ще одного зіркового новачка "Аль-Ахлі" Ріяда Мареза.
У підсумку команда Фірміно та Мареза здобула перемогу з рахунком 3:1. За гостей єдиний гол на 50-й хвилині забив Вінісіус Барбоза.
Огляд матчу
Нагадаємо, на початку липня Фірміно перейшов до "Аль-Ахлі" у статусі вільного агента після закінчення свого контракту з "Ліверпулем". Бразилець підписав із саудівським клубом угоду на три сезони, до червня 2026 року.
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