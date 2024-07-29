Феєричний камбек: як Харлан проявила характер і здобула "бронзу" Олімпіади-2024 (відео)

Українка поступалася з рахунком 5:11, але зуміла переламати перебіг медальної сутички.

У понеділок, 29 липня, українська шаблістка Ольга Харлан завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У поєдинку за "бронзу" особистої першості у шаблі 33-річна українка перемогла південнокореянку Чой Себін з рахунком 15:14 .

Матч складався не на користь Харлан. Вона програла перший період з рахунком 3:8, а в другому поступалася 5:11, але проявила характер і в підсумку здобула вольову перемогу.

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі та п'ята олімпійська нагорода в кар'єрі Харлан.

До вашої уваги відео феєричного камбеку, який наша спортсменка здійснила в поєдинку за "бронзу" на ОІ-2024.

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі. Ольга стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

Нагадаємо, Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

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