Феєричний нокаут: киргизький боєць ММА ошелешив суперника "вертухою" в голову (відео)

Рафаель Фізієв ефектно завершив поєдинок у третьому раунді.

Киргизький боєць змішаних єдиноборств (ММА) Рафаель Фізієв видовищно переміг новозеландця Бреда Рідделла на турнірі UFC Fight Night (on ESPN 31) в Лас-Вегасі (США).

Фізієв нокаутував свого суперника в третьому раунді. Рафаель підловив Ріделла, який занадто низько опустив руки, потужним ударом з розвороту ногою в голову. Новозеландець був настільки приголомшений, що почав осідати на канвас.

Від безжального добивання його врятував рефері, який вчасно зупинив поєдинок.

Rafael Fiziev finishes Brad Riddell with a spinning wheel kick! pic.twitter.com/cd945atxjo — Will (@ChillemDafoe) December 5, 2021

Для 28-річного Фізієва перемога стала 11-ю в змішаних єдиноборствах за однієї поразки.

Рідделл програв вдруге в кар'єрі. В його активі також 10 перемог, до цієї поразки він виграв сім боїв поспіль.

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