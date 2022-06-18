Феєричний тріумф: українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал на Діамантовій лізі в Парижі

Феєричний тріумф: українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал на Діамантовій лізі в Парижі

Українські легкоатлетки фантастично виступили в секторі стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Парижі. Одразу троє представниць нашої країни піднялися на подіум.

Переможницею змагань стала зірка української легкої атлетики Ярослава Магучіх. 20-річній спортсменці з Дніпра цього сезону просто немає рівних, на початку червня вона виборола "золото" на етапі Діамантової ліги у Марокко.

У столиці Франції Ярослава з другої спроби взяла висоту 2.01 м - це найкращий результат сезону у світі в стрибках на відкритому повітрі. Для Магучіх це третя поспіль перемога на етапах Діамантової ліги.

Срібну нагороду здобула ще одна українка Ірина Геращенко. Із першої спроби їй підкорилася позначка в 1.98 м. Для Геращенко це особистий рекорд сезону.

Третю сходинку п'єдесталу розділили українка Юлія Левченко та австралійка Нікола Оліслагерс (Макдермотт). Обидві з першої спроби взяли висоту 1.95 м. Для Юлії це також найкращий результат поточного сезону.

Зазначимо, що вперше в історії одразу чотири українські стрибунки у висоту змагалися на етапі Діамантової ліги. Четвертою українкою була Катерина Табашник - вона завершила змагання на 6-й позиції. Українка з другої спроби взяла висоту 1.95 м - це її найкращий результат сезону.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна завоювала перше "золото" чемпіонату Європи-2022 з фехтування.

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