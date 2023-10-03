Феєрія Беллінгема: "Реал" вирвав перемогу над "Наполі" у видовищному матчі Ліги чемпіонів (відео)

Мадридський "Реал" обіграв "Наполі" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 2:3 .

Першими в цій зустрічі забили господарі. На 19-й хвилині Лео Естігор головою добив м'яч у сітку, після того як Натан ударом головою влучив у поперечину.

На 27-й хвилині "вершкові" відігралися – Джуд Беллінгем перехопив передачу Джованні Ді Лоренцо та вивів на удар Вінісіуса Жуніора, який точно пробив низом під дальню стійку.

На 34-й хвилині "Реал" повів у рахунку – Беллінгем додав до асиста ще й забитий м'яч, відзначившись після ефектного сольного проходу.

На початку другого тайму неаполітанцям вдалося відновити паритет у грі. На 54-й хвилині Пйотр Зелінський реалізував пенальті, який арбітр призначив за гру рукою Начо у власному штрафному.

Розв'язка у цьому протистоянні настала на 78-й хвилині. Федеріко Вальверде завдав потужного дальнього удару під поперечину по центру воріт. Автогол зарахували на воротаря "партенопейців" Алекса Мерета, від якого м'яч опинився у сітці.

В іншому матчі другого туру групи С німецький "Уніон" зазнав домашньої поразки від португальської "Браги" (2:3).

За підсумками двох турів "Реал" (6 очок) лідирує у цьому квартеті. "Наполі" та "Брага" мають по три бали, "Уніон" – жодного.

Матчі третього туру ЛЧ відбудуться 24 жовтня: "Брага" – "Реал", "Уніон" – "Наполі".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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