Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)

Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)

Підопічні Ігоря Йовічевича не залишили полтавській команді жодних шансів.

"Дніпро-1" розгромив "Ворсклу" в центральному матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок претендентів на бронзові нагороди та потрапляння до єврокубків завершився з рахунком 5:1 .

Господарі поля вийшли вперед уже на першій хвилині зустрічі. Півзахисник дніпровської команди Олексій Гуцуляк відзначився на восьмій секунді. Це найшвидший гол у нинішньому сезоні, та один з найшвидших в історії Чемпіонату України.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро - Ворскла - 1:0. Відео голу Гуцуляка (1`)

Гуцуляк був близький до того, щоб повторити рекорд Романа Яремчука, який у жовтні 2016 року також забив на восьмій секунді у ворота Ворскли, коли виступав за "Олександрію". Таймер під час трансляції показував восьму секунду, але насправді Олексій забив на декілька секунд пізніше.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги дніпрян у рахунку. О ось у другому таймі команда Ігоря Йовічевича буквально розтрощила своїх суперників. На 50-й хвилині Артем Довбик не реалізував пенальті, але швидко виправився і на 52-й хвилині забив з гри.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Ворскла - 2:0. Відео голу Довбика (52`)

Через дві хвилини невтомний Довбик оформив дубль. Це його 11-й і 12-й голи в сезоні. Артем очолює бомбардирські перегони УПЛ. У його найближчого переслідувача, Віктора Циганкова з "Динамо" - 10 м'ячів.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Ворскла - 3:0. Відео голу Довбика (54`)

На 58-й хвилині Олександр Піхальонок забив четвертий м'яч у ворота полтавців, асистував йому Гуцуляк.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Ворскла - 4:0. Відео голу Пихальонка (58`)

А ще через чотири хвилини Гуцуляк оформив дубль з передачі Довбика.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Ворскла - 5:0. Відео голу Гуцуляка (62`)

Єдине, що змогла "Ворскла", це забити гол престижу. На 84-й хвилині відзначився Данило Кравчук.

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 - Ворскла - 5:1. Відео голу Кравчука (84`)

Відеоогляд матчу

УПЛ | Чемпіонат України з футболу 2021 | Дніпро-1 – Ворскла – 5:1. Огляд матчу