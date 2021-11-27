Феєрія Довбика і Гуцуляка: "Дніпро-1" розірвав "Ворсклу" з найшвидшим голом сезону в УПЛ (відео)

Підопічні Ігоря Йовічевича не залишили полтавській команді жодних шансів.
"Дніпро-1" розгромив "Ворсклу" в центральному матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок претендентів на бронзові нагороди та потрапляння до єврокубків завершився з рахунком 5:1.
Господарі поля вийшли вперед уже на першій хвилині зустрічі. Півзахисник дніпровської команди Олексій Гуцуляк відзначився на восьмій секунді. Це найшвидший гол у нинішньому сезоні, та один з найшвидших в історії Чемпіонату України.
Гуцуляк був близький до того, щоб повторити рекорд Романа Яремчука, який у жовтні 2016 року також забив на восьмій секунді у ворота Ворскли, коли виступав за "Олександрію". Таймер під час трансляції показував восьму секунду, але насправді Олексій забив на декілька секунд пізніше.
На перерву команди пішли за мінімальної переваги дніпрян у рахунку. О ось у другому таймі команда Ігоря Йовічевича буквально розтрощила своїх суперників. На 50-й хвилині Артем Довбик не реалізував пенальті, але швидко виправився і на 52-й хвилині забив з гри.
Через дві хвилини невтомний Довбик оформив дубль. Це його 11-й і 12-й голи в сезоні. Артем очолює бомбардирські перегони УПЛ. У його найближчого переслідувача, Віктора Циганкова з "Динамо" - 10 м'ячів.
На 58-й хвилині Олександр Піхальонок забив четвертий м'яч у ворота полтавців, асистував йому Гуцуляк.
А ще через чотири хвилини Гуцуляк оформив дубль з передачі Довбика.
Єдине, що змогла "Ворскла", це забити гол престижу. На 84-й хвилині відзначився Данило Кравчук.
Відеоогляд матчу
- "Дніпро-1" (34 бали) піднявся на третє місце в УПЛ, обійшовши "Ворсклу" (31 очко) в турнірній таблиці.
- У 17-му турі внутрішньої першості команда Ігоря Йовічевича 6 грудня прийме "Чорноморець", а підопічні Юрія Максимова 4 грудня в гостях зіграють з "Рухом".