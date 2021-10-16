Феєрія Фірміно: "Ліверпуль" познущався з "шершнів" і захопив лідерство в АПЛ

Феєрія Фірміно: "Ліверпуль" познущався з "шершнів" і захопив лідерство в АПЛ

Бразилець оформив хет-трик плюс асист.

"Ліверпуль" на виїзді розібрався з "Вотфордом" у матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок на "Вікарідж Роуд" завершився розгромом від "мерсисайдців" - 5:0 .

У першому таймі команда Юргена Клоппа двічі вразила ворота суперників. На 9-й хвилині Садіо Мане відкрив рахунок з передачі Мохамеда Салаха. А на 37-й хвилині відзначився Роберто Фірміно, асистував йому Джеймс Мілнер.

Після перерви "червоні" продовжили гнути свою лінію - м'яч ще тричі побував у воротах "шершнів". На 52-й хвилині Фірміно оформив дубль, а вже через дві хвилини бразилець додав до свого доробку ще й результативну передачу, яку перетворив у гол Салах. У компенсований час Фірміно забив свій третій м'яч і встановив остаточний рахунок у поєдинку.

"Ліверпуль" (18 очок) очолив турнірну таблицю АПЛ, як мінімум тимчасово випередивши "Челсі" (16 балів) - "сині" сьогодні зіграють проти "Брентфорда".

"Вотфорд" (7 пунктів) залишився на 15-й позиції.

У 9-му турі АПЛ "червоні" 24 жовтня зіграють на "Олд Траффорд" проти "Манчестер Юнайтед" і Кріштіану Роналду, а команда Клаудіо Раньєрі днем раніше на "Гудісон Парк" битиметься з "Евертоном".

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