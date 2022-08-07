Феєрія Голанда: дубль норвежця приніс "Манчестер Сіті" перемогу на старті АПЛ

У неділю, 7 серпня, "Манчестер Сіті" на виїзді переміг "Вест Гем" у першому турі чемпіонату Англії-2022/23.
"Манчестер Сіті" вдало розпочав новий сезон АПЛ. У першому турі чемпіонату Англії "містяни" перемогли "Вест Гем" з рахунком 2:0.
Обидва голи записав на свій рахунок новачок "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, який у цьому матчі дебютував за англійський клуб. У першому таймі норвежець реалізував пенальті, який сам заробив. У другій половині протистояння норвежець вразив ворота суперника з передачі Кевіна Де Брюйне.
У другому турі АПЛ "Манчестер Сіті" прийматиме "Борнмут" 13 серпня. "Вест Гем" наступного дня зіграє з "Форестом".
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайдет" зазнав несподіваної поразки у першому турі АПЛ.
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