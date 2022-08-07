Феєрія Голанда: дубль норвежця приніс "Манчестер Сіті" перемогу на старті АПЛ

"Манчестер Сіті" вдало розпочав новий сезон АПЛ. У першому турі чемпіонату Англії "містяни" перемогли "Вест Гем" з рахунком 2:0 .

Обидва голи записав на свій рахунок новачок "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, який у цьому матчі дебютував за англійський клуб. У першому таймі норвежець реалізував пенальті, який сам заробив. У другій половині протистояння норвежець вразив ворота суперника з передачі Кевіна Де Брюйне.

У другому турі АПЛ "Манчестер Сіті" прийматиме "Борнмут" 13 серпня. "Вест Гем" наступного дня зіграє з "Форестом".

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайдет" зазнав несподіваної поразки у першому турі АПЛ.

Читайте також:

Відзначився лише жовтою карткою: Миколенко не допоміг "Евертону" врятуватися від поразки у першому турі АПЛ

Вдалий дебют: Зінченко допоміг "Арсеналу" стартувати з перемоги в АПЛ

"Баварія" знищила тріумфатора Ліги Європи на старті Бундесліги