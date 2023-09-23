Мюнхенці на своєму полі розтрощили клуб, за який виступає Іван Ордець.

"Баварія" завдала нищівної поразки "Бохуму" в домашньому матчі 5-го туру німецької Бундесліги – 7:0 .

Команда Томаса Тухеля забезпечила собі перемогу ще в першому таймі, забивши у ворота гостей чотири голи без відповіді. Відзначилися Максім Чупо-Мотінг, Гаррі Кейн, Маттейс Де Лігт та Лерой Сане.

Після перерви мюнхенський клуб продовжив гольову феєрію. На 54-й хвилині Кейн реалізував пенальті та оформив дубль після того, як український футболіст-зрадник Іван Ордець зіграв рукою у власному штрафному майданчику.

На 81-й хвилині "Рекордмайстер" ушосте відправив м'яч до сітки воріт "Бохума" – Матіс Тель влучним ударом завершив пас від Кейна.

Цим все не скінчилося. На 88-й хвилині Кейн оформив хет-трик. Капітан збірної Англії завершив цей матч із трьома голами та двома результативними передачами.