Феєрія Мбаппе: Франція за 20 хвилин знищила Нідерланди на старті кваліфікації до Євро-2024 (відео)

Збірна Франції на власному полі розбила національну команду Нідерландів в матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 – 4:0 .

"Триколірні" вирішили долю протистояння ще в першому таймі. Уже на 2-й хвилині після передачі Кіліана Мбаппе відзначився Антуан Грізманн.

На 8-й хвилині перевагу французів подвоїв Дайот Упамекано.

На 21-й хвилині Мбаппе додав до свого асисту ще й гол, результативну передачу йому віддав Орельєн Чуамені.

Крапку в матчі на 88-й хвилині поставив все той же нестримний Мбаппе, який оформив дубль. Для 24-річного нападника це був дебютний поєдинок у ролі капітана збірної Франції.

У компенсований час "Помаранчеві" мали можливість забити гол престижу, але Мемфіс Депай не реалізував пенальті.

В іншому поєдинку стартового туру групи B Греція на виїзді розгромила Гібралтар (0:3). Також у цьому квінтеті виступає команда Ірландії, яка пропускає перший тур.

У другому турі 27 березня Франція в гостях зіграє з Ірландією, а Нідерланди приймуть Гібралтар.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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