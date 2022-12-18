Феєрія Мбаппе не допомогла: Аргентина у неймовірному матчі відібрала у Франції титул чемпіона світу

У неділю, 18 грудня, збірна Аргентини здолала національну команду Франції у вирішальному матчі чемпіонату світу-2022. Поєдинок на стадіоні "Лусаїл-Айконік" завершився з рахунком 3:3 , а в серії пенальті більш влучними виявилися аргентинці.

Рахунок матчу відкрив Ліонель Мессі на 23-й хвилині. Усман Дембеле порушив правила, завдаши удару не по м'ячу, а по ногах Анхеля Ді Марії – арбітр призначив пенальті. Мессі холоднокровно низом відправив м'яч в правий кут, а Уго Льоріс стрибнув у інший.

Ще до кінця тайму Аргентина зміцнила свою перевагу – розкішну контратаку після передачі Алексіса Мак Аллістера завершив Ді Марія.

Майже до кінця матчу здавалося, що переможець вже визначений, однак за 10 хвилин до кінця матчу арбітр призначив пенальті у ворота аргентинців – Ніколас Отаменді в штрафному прихопив за плече Рандаля Коло Муані. Одинадцятиметровий холоднокровно реалізував Кіліан Мбаппе, пробивши низомм у лівий кут. Еміліано Мартінес вгадав напрямок удару, але відбити не зумів.

За 97 секунд Мбаппе зрівняв рахунок, відправивши в один дотик м'яч у кут після передачі Ліліана Тюрама. Це найшвидший дубль в історії Мундіалю.

У екстратаймі аргентинці вийшли вперед. З ударом Лаутаро Мартінеса впорався голкіпер, але Мессі добив м'яч у сітку. Однак за кілька хвилин Мбаппе знову зрівняв рахунок. Він влучив у руку Гонсало Монтьєлю, а потім реалізував пенальті.

Отже, переможець визначився у серії пенальті. За "альбіселесте" забили Ліонель Мессі, Пауло Дібала, Леандро Паредес та Гонсало Монтієль, тоді як у французів Кінгслі Коман та Орельєн Чуамені змарнували нагоду забити.

Таким чином, перемігши Францію, Аргентина втретє в історії стала чемпіоном світу. Раніше головний трофей "альбіселесте" здобували 1978-го та 1986-го.

Читайте також:

Показав свою велич: Мессі встановив низку рекордів у фіналі ЧС-2022

Хорватія в напруженій битві здолала Марокко та завоювала "бронзу" ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів (оновлено)