Феєрія Мбаппе: збірна Франції розбила Люксембург у товариському матчі (відео)

Збірна Франції розгромила Люксембург у товариському поєдинку в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Домашня для "Ле Бле" зустріч завершилася з рахунком 3:0 .

Головний героєм матчу став зірковий нападник Кіліан Мбаппе, який напередодні офіційно перейшов до мадридського "Реала".

Мбаппе заніс до свого активу забитий м'яч і дві результативні передачі. Наприкінці першого тайму після його асисту Рандаль Коло Муані відкрив рахунок у грі.

Після перерви команда Дідьє Дешама ще двічі вразила ворота суперника. На 70-й хвилині Жонатан Клосс завдав точного удару, скориставшись пасом Мбаппе.

Остаточний рахунок матчу на 85-й хвилині встановив уже сам Кіліан, забивши гол з передачі Бредлі Барколя.

Огляд матчу Франція – Люксембург

Перед чемпіонатом Європи французька збірна проведе ще один спаринг – 9 червня на своєму полі проти Канади.

На континентальній першості "триколірні" зіграють у групі D проти Польщі, Нідерландів та Австрії.

Команда Люксембургу 8 червня на виїзді позмагається у спарингу з Бельгією, яка є суперником збірної України на Євро-2024. Самі люксембуржці не пройшли кваліфікацію на прийдешній ЧЄ.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.

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