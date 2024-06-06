Феєрія Мбаппе: збірна Франції розбила Люксембург у товариському матчі (відео)

Зірковий новачок "Реала" відзначився голом і двома асистами.
Збірна Франції розгромила Люксембург у товариському поєдинку в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Домашня для "Ле Бле" зустріч завершилася з рахунком 3:0.
Головний героєм матчу став зірковий нападник Кіліан Мбаппе, який напередодні офіційно перейшов до мадридського "Реала".
Мбаппе заніс до свого активу забитий м'яч і дві результативні передачі. Наприкінці першого тайму після його асисту Рандаль Коло Муані відкрив рахунок у грі.
Після перерви команда Дідьє Дешама ще двічі вразила ворота суперника. На 70-й хвилині Жонатан Клосс завдав точного удару, скориставшись пасом Мбаппе.
Остаточний рахунок матчу на 85-й хвилині встановив уже сам Кіліан, забивши гол з передачі Бредлі Барколя.
Огляд матчу Франція – Люксембург
Перед чемпіонатом Європи французька збірна проведе ще один спаринг – 9 червня на своєму полі проти Канади.
На континентальній першості "триколірні" зіграють у групі D проти Польщі, Нідерландів та Австрії.
Команда Люксембургу 8 червня на виїзді позмагається у спарингу з Бельгією, яка є суперником збірної України на Євро-2024. Самі люксембуржці не пройшли кваліфікацію на прийдешній ЧЄ.
Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться від 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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