Феєрія Салаха: "Ліверпуль" завдав поразки "Тоттенгему" в АПЛ (відео)

Команда Юргена Клоппа повернулася на переможну стежку після двох поспіль поразок у чемпіонаті.

"Ліверпуль" обіграв "Тоттенгем" у виїзному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги – 1:2 .

Героєм зустрічі став нападник "червоних" Мохаммед Салах. На 11-й хвилині єгиптянин відкрив рахунок з передачі літнього новачка мерсисайдців Дарвіна Нуньєса.

А на 40-й хвилині Салах оформив дубль, зміцнивши перевагу своєї команди.

У другому таймі "шпори" скоротили відставання – на 70-й хвилині відзначився Гаррі Кейн, але на більше підопічних Антоніо Конте не вистачило.

Таким чином, "Ліверпуль" перервав серію з двох поразок в АПЛ. У попередніх матчах команда Юргена Клоппа несподівано поступилася "Ноттінгему" та "Лідсу", які перебувають у нижній частині турнірної таблиці.

Тоттенгем - Ліверпуль: огляд матчу

"Ліверпуль" набрав 19 очок і піднявся на восьме місце в АПЛ. "Тоттенгем" з 26 балами перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі "червоні" прийматимуть "Саутгемптон", а "Тоттенгем" на своєму полі зіграє з "Лідсом". Матчі відбудуться 12 листопада.

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