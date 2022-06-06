Фіаско чемпіонів світу: збірна Франції не змогла виграти другий матч поспіль на старті Ліги націй

Фіаско чемпіонів світу: збірна Франції не змогла виграти другий матч поспіль на старті Ліги націй

У понеділок, 6 червня, збірна Хорватії приймала Францію в поєдинку групи A1 Ліги націй УЄФА-2022/23.

Поєдинок 2-го туру групового раунду на стадіоні "Полюд" у Спліті завершився внічию - 1:1 .

У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви Адріан Рабйо вивів французів уперед, але втримати переможний рахунок підопічним Дідьє Дешама не вдалося.

На 83-й хвилині хорвати заробили і реалізували пенальті. Нічию точним ударом з 11-метрової позначки "картатим" приніс Андрей Крамарич.

Таким чином, Франція та Хорватія набрали перші очки у нинішньому розіграші Ліги націй. У першому турі чинні чемпіони світу сенсаційно поступилися Данії (1:2), а хорвати розгромно програли Австрії (0:3).

В іншому матчі другого туру групи A1 австрійці вдома зустрічаються з данцями. Цей матч розпочався пізніше запланованого часу через проблеми зі світлом на стадіоні у Відні.

У третьому турі Ліги націй 10 червня Франція на виїзді зіграє проти Австрії, а Хорватія в гостях зустрінеться із Данією.

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