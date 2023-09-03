Фіаско чинного чемпіона: "Лаціо" завдав "Наполі" першої поразки в новому сезоні Серії А (відео)

Два голи римлян було скасовано після втручання VAR.

"Лаціо" на виїзді обіграв "Наполі" в матчі 3-го туру італійської Серії А. Зустріч на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершилася з рахунком 1:2 .

У середині першого тайму команди обмінялися голами – на забитий м'яч Луїса Альберто "партенопейці" відповіли зусиллями Пйотра Зелінського.

Після перерви новачок римського клубу Даїчі Камада вивів "Лаціо" вперед.

Відігратися вдруге неаполітанці не змогли. Зазначимо, що римляни могли виграти й з більшим рахунком, але їхні два голи у другому таймі скасували через офсайд за допомогою системи VAR.

Огляд матчу

Це перша поразка "Наполі" у новому сезоні Серії А. Чинні чемпіони Італії з 6 очками йдуть на четвертій позиції. "Лаціо" (3 бали) піднявся на 12-те місце.

У наступному турі "Наполі" на виїзді зіграє проти "Дженоа" українця Руслана Малиновського, а "Лаціо" в гостях зустрінеться з "Ювентусом". Обидва матчі відбудуться після міжнародної паузи – 16 вересня.

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