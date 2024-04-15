Фіаско Миколенка і Ко: покер Палмера дозволив "Челсі" з Мудриком розчавити "Евертон" в АПЛ (відео)

"Пенсіонери" відправили у ворота "ірисок" шість м'ячів без відповіді.

"Челсі" Михайла Мудрика на власному полі розтрощив "Евертон" Віталія Миколенка в українському дербі в рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершився з рахунком 6:0 .

Ще в першому таймі підопічні Маурісіо Почеттіно чотири рази розписалися у воротах гостей. Хет-трик оформив Коул Палмер, відзначившись на 13-й, 18-й і 29-й хвилинах. Ще один м'яч в активі Ніколаса Джексона на 44-й хвилині гри.

Після перерви "пенсіонери" добили свого суперника, забивши ще двічі. На 64-й хвилині Палмер реалізував пенальті, таким чином зробивши в матчі покер. А остаточний рахунок зустрічі на 90-й хвилині встановив Алфі Гілкріст.

Зазначимо, що Мудрик вийшов у стартовому складі лондонського клубу та провів на полі 79 хвилин, після чого його замінив Бен Чілвелл. На 40-й хвилині українець отримав жовту картку. Оцінка Михайла за матч від статистичного порталу WhoScored – 7,2.

Миколенко відіграв повний поєдинок у складі "ірисок" та отримав за гру оцінку 5,4 від WhoScored.

Огляд матчу "Челсі" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Челсі" (47 очок) посідає дев'яте місце в АПЛ. "Евертон" з 27 балами залишився на 16-й позиції з відривом у два пункти від зони вильоту.

Додамо, що цього сезону з "Евертона" зняли вісім очок за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі англійського чемпіонату "Челсі" 23 квітня на виїзді зіграє з "Арсеналом" українця Олександра Зінченка, а підопічні Шона Дайча 21 квітня приймуть "Ноттінгем".

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