Фіаско Моурінью: "Рома" сенсаційно вилетіла з Кубка Італії від найгіршої команди Серії А (відео)

Римляни не зуміли вийти до півфіналу національного кубка.

"Рома" несподівано поступилася абсолютному аутсайдеру Серії А "Кремонезе" в домашньому матчі 1/4 фіналу Кубка Італії – 1:2 .

Перший тайм залишився за гостями. На 28-й хвилині Сір'єль Дессер вивів "Кремонезе" вперед. На старті другої половини зустрічі римляни пропустили другий м'яч – автоголом відзначився Зекі Челік.

У компенсований до другого тайму час Андреа Белотті скоротив відставання господарів, але врятуватися від поразки підопічні Жозе Моурінью вже не змогли.

Додамо, що в Серії А "Рома" наразі посідає шосте місце. "Кремонезе" ж ще не виграв жодного матчу та замикає турнірну таблицю.

Огляд матчу

У півфіналі Кубка Італії "Кремонезе" зустрінеться з Фіорентиною. Іншого фіналіста визначатимуть "Інтер" та переможець протистояння "Ювентус" – "Лаціо" (2 лютого).

Варто зауважити, що в 1/8 фіналу Кубка Італії "Кремонезе" створив ще одну гучну сенсацію, здолавши в серії пенальті лідера Серії А "Наполі".

Фінал Кубка Італії відбудеться 24 травня. Чинним володарем трофею є "Інтер".

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