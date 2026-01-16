Фіаско "Реала" не повторили: "Барселона" вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії сезону-2025/26. У матчі 1/8 фіналу каталонський гранд здолав "Расінг Сантандер" з рахунком 2:0 .

Поєдинок відбувся на "Естадіо Ель Сардінеро" в Сантандері. "Синьо-гранатові" відкрили рахунок на 66-й хвилині зустрічі завдяки голу Феррана Торреса.

Наприкінці гри каталонці остаточно зняли питання щодо переможця – на 90+5-й хвилині забив Ламін Ямаль.

У попередньому етапі "Барселона" обіграла "Гвадалахару" (2:0), а "Расінг Сантандер" сенсаційно переміг "Вільярреал" (2:1).

Наступний матч "Барселона" проведе 18 січня в межах 20-го туру Ла Ліги, коли спробує на виїзді обіграти "Реал Сосьєдад". Наразі підопічні Гансі Фліка лідирують у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи мадридський "Реал" на 4 очки.

Раніше повідомлялося, що "Реал" з українцем Андрієм Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.