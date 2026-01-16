ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Фіаско "Реала" не повторили: "Барселона" вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії

Каталонці обіграли "Расінг Сантандер" і продовжать боротьбу за трофей.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії сезону-2025/26. У матчі 1/8 фіналу каталонський гранд здолав "Расінг Сантандер" з рахунком 2:0.

Поєдинок відбувся на "Естадіо Ель Сардінеро" в Сантандері. "Синьо-гранатові" відкрили рахунок на 66-й хвилині зустрічі завдяки голу Феррана Торреса.

Наприкінці гри каталонці остаточно зняли питання щодо переможця – на 90+5-й хвилині забив Ламін Ямаль.

У попередньому етапі "Барселона" обіграла "Гвадалахару" (2:0), а "Расінг Сантандер" сенсаційно переміг "Вільярреал" (2:1).

Наступний матч "Барселона" проведе 18 січня в межах 20-го туру Ла Ліги, коли спробує на виїзді обіграти "Реал Сосьєдад". Наразі підопічні Гансі Фліка лідирують у чемпіонаті Іспанії, випереджаючи мадридський "Реал" на 4 очки.

Раніше повідомлялося, що "Реал" з українцем Андрієм Луніним у воротах сенсаційно вилетів з Кубка Іспанії від команди другого дивізіону.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie