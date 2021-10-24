Фіаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ліверпуль" принизив "Манчестер Юнайтед" у головній битві туру АПЛ

"Мерсисайдці" здобули нищівну перемогу в лігві принципового суперника.
"Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" у матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 5:0.
Ще до перерви команда Юргена Клоппа чотири рази вразила ворота Давида Де Хеа. По голу забили Набі Кейта та Діогу Жота, а потім Мохамед Салах оформив дубль.
На початку другого тайму Салах зробив хет-трик, остаточно добивши "манкуніанців".
На 53 й хвилині господарі, здавалося, забили гол престижу, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував м'яч Кріштіану Роналду через офсайд.
До всіх бід "червоних дияволів" додалося ще й вилучення Поля Погба на 60-й хвилині. Француз у підкаті прямою ногою зіграв проти Кейта, завдавши футболісту "мерсисайдців" серйозного пошкодження - гвінейця забрали з поля на ношах.
- "Ліверпуль" (21 очко) піднявся на другу сходинку АПЛ. Команда Юргена Клоппа відстає на один бал від "Челсі" та випереджає на один пункт "Манчестер Сіті".
- "Манчестер Юнайтед" не зміг виграти четвертий поєдинок поспіль. Команда Уле-Гуннара Сульшера посідає сьоме місце з 14 балами у своєму доробку.
- У наступному турі "мерсисайдці" 30 жовтня приймуть "Брайтон", а МЮ у той же день в Лондоні зіграє проти "Тоттенгема".