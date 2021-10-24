Фіаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ліверпуль" принизив "Манчестер Юнайтед" у головній битві туру АПЛ

Фіаско Роналду на "Олд Траффорд": "Ліверпуль" принизив "Манчестер Юнайтед" у головній битві туру АПЛ

"Мерсисайдці" здобули нищівну перемогу в лігві принципового суперника.

"Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" у матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 5:0 .

Ще до перерви команда Юргена Клоппа чотири рази вразила ворота Давида Де Хеа. По голу забили Набі Кейта та Діогу Жота, а потім Мохамед Салах оформив дубль.

На початку другого тайму Салах зробив хет-трик, остаточно добивши "манкуніанців".

На 53 й хвилині господарі, здавалося, забили гол престижу, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував м'яч Кріштіану Роналду через офсайд.

До всіх бід "червоних дияволів" додалося ще й вилучення Поля Погба на 60-й хвилині. Француз у підкаті прямою ногою зіграв проти Кейта, завдавши футболісту "мерсисайдців" серйозного пошкодження - гвінейця забрали з поля на ношах.

"Ліверпуль" (21 очко) піднявся на другу сходинку АПЛ. Команда Юргена Клоппа відстає на один бал від "Челсі" та випереджає на один пункт "Манчестер Сіті".

"Манчестер Юнайтед" не зміг виграти четвертий поєдинок поспіль. Команда Уле-Гуннара Сульшера посідає сьоме місце з 14 балами у своєму доробку.

У наступному турі "мерсисайдці" 30 жовтня приймуть "Брайтон", а МЮ у той же день в Лондоні зіграє проти "Тоттенгема".

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