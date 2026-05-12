Фіаско срібного призера: "Олександрія" вилетіла з УПЛ

Віцечемпіон минулого сезону УПЛ втратив шанси зберегти прописку в еліті.

"Олександрія" — "Зоря"

"Олександрія" програла "Зорі" (1:2) в домашньому матчі 28-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 та достроково вилетіла до Першої ліги.

Щоб зберегти шанси залишитися в УПЛ на наступний сезон, команді Володимира Шарана обов'язково потрібно було перемагати луганців.

Однак це завдання виявилося олександрійцям не до снаги. Після нульової нічиєї в першому таймі підопічні Віктора Скрипника відкрили рахунок на початку другого — на 55-й хвилині Пилип Будківський реалізував пенальті.

На 75-й хвилині Петар Мічин подвоїв перевагу "Зорі" з передачі Будківського. Господарі поля вже за дві хвилини скоротили відставання — голом відзначився Теді Цара, проте на більше сил у "Олександрії" не вистачило.

Зазнавши поразки, "Олександрія" за два тури до кінця позбулася шансів зберегти прописку в УПЛ. Наразі команда посідає передостаннє місце з 13 очками. Від 14-ї сходинки, яка дозволяє поборотися в перехідних матчах, підопічні Шарана відстають на 8 балів.

Таким чином, уже визначилися обидва клуби, які напряму вилетіли з УПЛ за підсумками сезону-2025/26. Раніше шанси зберегти прописку в еліті втратила "Полтава", яка з 12 пунктами замикає турнірну таблицю.

Зазначимо, що минулого сезону "Олександрія" під керівництвом Руслана Ротаня сенсаційно здобула історичне "срібло" УПЛ, випередивши "Шахтар" у боротьбі за друге місце. Раніше команда ставала бронзовим призером у сезоні-2018/19.

"Зоря" після перемоги над олександрійцями продовжує посідати восьме місце в УПЛ, маючи у своєму активі 42 очки.

У наступному турі національного чемпіонату "Зоря" 16 травня зустрінеться з "Поліссям", а "Олександрія" днем пізніше на виїзді зіграє з "Рухом".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" розгромив "Полтаву" та достроково став чемпіоном УПЛ.

Також ми розповідали, що "Шахтар" отримав пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

