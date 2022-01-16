Фіаско українців і литовська сенсація: результати чоловічого пасьюту на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Фіаско українців і литовська сенсація: результати чоловічого пасьюту на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Переможцем гонки став француз Кантен Фійон-Майє.

У неділю, 16 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу завершився чоловічою гонкою переслідування.

Україну в пасьюті представляли четверо біатлоністів: Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Прима та Антон Дудченко.

Перемогу в гонці здобув француз Кантен Фійон-Майє. Друге місце посів росіянин Олександр Логінов, а третім фінішував білорус Антон Смольський.

Найкращим з українців за підсумками персьюту став Підручний, який замкнув топ-40.

Головною сенсацією гонки переслідування став литовський біатлоніст Вітаутас Строля, який посів високу п'яту позицію. Після останньої стрільби він навіть претендував на подіум.

1. Кантен Фійон Майє (Франція, 1+0+0+1) 31:30.6

2. Олександр Логінов (Росія, 0+0+1+0) +8.8

3. Антон Смольський (Білорусь, 1+1+0+0) +13.1

...

40. Дмитро Підручний (Україна, 2+2+0+2) +2:31.1

42. Артем Прима (Україна, 2+0+0+2) +2:40.8

46. Богдан Цимбал (Україна, 1+1+1+2) +3:08.1

51. Антон Дудченко (Україна, 1+1+0+3) +3:34.4

Наступний етап Кубка світу з біатлону прийме 20-23 січня італійський Антгольц.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

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